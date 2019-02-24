"Вырвало кардан, полетела коробка": новый украинский радар не доехал до полигона

Установленная на шасси КрАЗ-7634НЕ 8х8 украинская радиолокационная станция Янтарь-1800 не смогла попасть на полигон в Херсонской области своим ходом.

Шасси РЛС сломалось уже через 200 километров от Киева и дальше ее пришлось тянуть на буксире.

"В Аэротехнике пишут, что машина прошла из Киева в Умань своим ходом, потом вырвало кардан, полетела раздатка и коробка. К полигону тянули уже ...", - рассказал в Twitter пользователь Хлопак з мілітарного, а также опубликовал фото поломки.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в Украине планируется создать более 20 образцов вооружения и военной техники.