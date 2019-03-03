Нардеп Гончаренко сравнил георгиевскую ленту со свастикой

Алексей Гончаренко пояснил, почему перестал уважать российские символы / Facebook Алексея Гончаренко

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко поспорил в эфире политического шоу с экс-министром транспорта Евгением Червоненко, который обвинил оппонента в смене лозунгов относительно использования георгиевской ленты.

"Я никогда не называл эту ленточку колорадской – это раз. Два – я ходил с этой ленточкой с гордостью до того момента, как под этой ленточкой не стали убивать украинцев. Если для вас это стало символом, это ваши проблемы", - заявил Гончаренко в эфире телеканала ZIK.

В ответ Червоненко заявил, что нардеп "клеит ярлыки" и сообщил о наличии у него большого количества орденов.

"Символ имеет значение с тем, что под ним происходило. Когда-то и свастика была абсолютно нормальным символом движения солнца, а когда под ней стали убивать миллионы людей, ни один нормальный человек ее на себя не наденет и не будет с ней ходить. То же самое произошло и с георгиевской ленточкой – вот и все", - подытожил Гончаренко.

Напомним, Гончаренко решил выполнить даное ранее слово, в котором обещал надеть костюм клоуна, если Владимир Зеленский будет баллотироваться в президенты.