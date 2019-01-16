"И тут обманул": Гончаренко разочаровал ненастоящим костюмом клоуна на ток-шоу

Нардеп решил смешать цирковой жанр и кинематограф. / Facebook Алексея Гончаренко

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко решил выполнить даное ранее слово, в котором обещал надеть костюм клоуна, если Владимир Зеленский будет баллотироваться в президенты.

"Мужик сказал, мужик сделал. Было много сообщений от вас в стиле "когда наденешь костюм клоуна?". Знаете, если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь", - пафосно заявил Гончаренко в Facebook.

Нардеп опубликовал снимок, на котором он запечатлен в костюме комика Чарли Чаплина в студии телеканала Прямой.

Однако долго политик в костюме веселить зрителей не захотел, и спустя несколько минут снял шляпу и накладные усы.

/ Фото: Facebook/Алексей Гончаренко

Однако пользователи Сети не оценили перформанс Гончаренко и написали в комментариях, что Чарли Чаплин – комик, а не клоун, а депутат обещал появится перед публикой именно в костюме циркового персонажа, веселящего зрителей.

"Ну, это не костюм клоуна", "Кинематографический образ Чарли Чаплина - не костюм клоуна", "Бред. Назвав клоуном Зеленского, вы хотели его унизить. Надев Чарли Чаплина, вы проиграли, а выиграл Зеленский", "Когда Чарли Чаплин стал колуном? Это примерно, как те, кто в правительстве сидит, имеют отношение к политике", "Обещал в костюме клоуна - а пришел в костюме комика! И тут обманул", - написали комментаторы под постом народного избранника.

Как ранее сообщалось, Гончаренко устроил перформанс на заседании ПАСЕ – надев по время своего выступления громадные зеленые защитные перчатки.