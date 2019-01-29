Нардеп Гончаренко попытался потроллить Тимошенко с намеком на Вакарчука: опубликовано видео

Алексей Гончаренко / скриншот из видео

Депутат Рады Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") устроил троллинг для лидера партии "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко голубые джинсы.

Соответствующее сообщение нардеп опубликовал на своей официальной странице в соцсети Facebook.

"Мне очень понравилась фраза Святослава Вакарчука о том, что он в джинсах сделает намного больше, чем в галстуке. Поэтому я решил отправить хорошие джинсы Юлии Владимировне. Я уверен, что если она выберет джинсы, то она не будет мучать ни себя, ни страну своим выдвижением в президенты. И всем действительно от этого станет лучше. Перефразируя известный мультфильм − я почему раньше злой был? Потому что джинсов хороших не было. Так вот, Юлия Владимировна, вы примите этот подарок, наденьте их и почувствуйте, что комфортнее быть в джинсах, чем выдвигаться в президенты. И для страны, и для вас — это точно лучший выход!", − написал Гончаренко.

Напомним, Алексей Гончаренко неоднократно уже отличался эксцентричными и экстравагантными поступками. К примеру, был во главе нардепов, которые в костюмах казаков "писали письмо турецкому султану" - Путину, а также приходил в костюме комика на телешоу.