"Сказочные долбо*бы": нардепы переоделись казаками и написали письмо Путину

7 ноября 2018, 13:18

На одном из фото видно, что депутаты почему-то пишут свое послание, не вынимая его из файла.

  • Письмо нардепов Путину facebook.com/alexeygoncharenko
  • Письмо нардепов Путину facebook.com/alexeygoncharenko
  • Письмо нардепов Путину facebook.com/alexeygoncharenko
  • Письмо нардепов Путину facebook.com/alexeygoncharenko
  • Письмо нардепов Путину facebook.com/alexeygoncharenko
  • Письмо нардепов Путину facebook.com/alexeygoncharenko

Депутаты Рады, которые вошли в санкционный список России, написали президенту РФ Владимиру Путину письмо, копируя тем самым запорожских казаков с их посланием турецкому султану.

Достижением похвастался в своем Facebook нардеп, заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко.

Он сам признался, что депутаты брали пример с предков-казаков, "как вести переговоры с врагами на международном уровне".

"Українські депутати — Путіну! Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар! Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати… Не будеш ти і свиней християнських пасти… За це поцілуй у дупу нас!" – говорится, в частности, в письме.

При этом на одном из фото, которые выложил сам Гончаренко, видно, что депутаты почему-то пишут свое послание, не вынимая его из файла.

Читайте такжеИстория о том, как Медведев "обул" Путина, а Порошенко "обует" украинцевПозднее он уточнил, что письмо готовится к отправке. "Рад, что адресат возможно впервые за свой президентский срок получит достоверную информацию о себе", – написал Гончаренко.

В то же время пользователи соцсетей комментируют соответствующие посты нардепа довольно резко.

"Вы б лучше с газом и тарифами решали вопросы. И еще много другого, чем дурью маяться", – написал Юрий Тимонин. "Больше нечем заниматься в ВР…" – вторит ему Денис Богуш. "Думал это дно, а оттуда постучали", – добавил Сергей Сергеевич.

Некоторые из комментаторов откровенно не стесняются в выражениях.

"О Боже, какие же они конченные… Нужно это показать МВФ, куда идут их деньги", – пишет Кирилл Антонец. На что Виолетта Сима ему отвечает: "Вы думаете МВФ не знает с кем имеет дело? Раньше дикарям раздавали бусы да огненную воду, а теперь обещания и кредиты".

"Простите, это Верховная Рада или цирк с театром комедии? Вы живете на мои налоги, а занимаетесь откровенной херней. Вы ухи не объелись?" – возмущена Наталия Куц. "Это уровень Европейской страны 21 века? Вы там совсем еб*нулись с жиру?" – пишет Алексей Ищенко. А пользователь Alex Didenko отмечает: "Сказочный долбо*б, куда денешься после выборов, хитрожопый?"

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены. При этом Россия включила в санкционный список сына президента Петра Порошенко, но не добавила его самого.

При этом эксперт назвал главную санкцию против Порошенко. Чтобы попасть туда, люди могли и доплачивать, считает экономист.

Глава МИД Украины Павел Климкин связал введение Россией антиукраинских санкций с предстоящими выборами в Украине. По его словам, это "даже не первая серия, а только тизер".

В свою очередь пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что санкции против Украины могут быть отменены в случае нормализации отношений между странами.

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