Черный список Кремля: эксперт назвал главную санкцию против Порошенко

Главной санкцией против Порошенко стало невключение его в список – эксперт

Введенные Кремлем санкции никак не влияют на украинскую экономику и деятельность его фигурантов.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Санкции России – смешной список, который никак не влияет на тех, кто в него попал. Небольшой эффект может быть на компании, но после торговой войны, которую России начала в 2013 году, основной урон уже нанесен и теперь рычага давления не осталось", – написал он у себя в Facebook.

Он подчеркнул, что санкции касаются не торговой деятельности, а вывода капитала из России.

Читайте также"РФ нужно сделать одну простую вещь": Порошенко прокомментировал санкции Кремля против Украины"А поскольку ни у кого из юридических лиц там нет никаких счетов (за редким исключением полных идиотов, которых конечно же нельзя исключать), то и санкции имеют чисто символический пиар характер. Так что в этот раз люди, скорее, могли доплачивать за то, чтобы попасть туда, нежели за непопадание. Опять же, за исключением полных идиотов", – отметил эксперт.

И добавил: "И радует попадание в список Уляны Супрун. Вот уж у кого точно куча счетов в российских банках".

Что касается того, почему Россия включила в санкционный список сына президента Петра Порошенко, но не добавила его самого, то Фурса заявил: "Главной санкцией против Петра Порошенко стало невключение его в список российских санкции. Тут можно говорить о иезуитском подходе россиян (для тех, кто считает их умными и коварными), а можно о том, что президентов просто традиционно не включают в эти списки. Ведь что бы то ни было, санкции всегда касались только окружения Путина, а не самого Путина".

Таким образом, "черный список Кремля" – скорее, повод для смеха, чем для опасений, считает экономист: "В общем, как всегда, много шума из ничего. Но в этот раз Воронеж, похоже, не пострадал".

Напомним, в антиукраинский санкционный список России попали крупнейшие компании Украины. Им грозят замораживание средств, а также запрет на вывод капитала.

При этом в опубликованный санкционный список России вместо лидера националистической организации С14 Евгения Васильевича Карася попал его тезка и однофамилец Евгений Валерьевич Карась, который является владельцем художественной галереи.

Глава МИД Украины Павел Климкин связал введение Россией антиукраинских санкций с предстоящими выборами в Украине. По его словам, это "даже не первая серия, а только тизер".

В свою очередь пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что санкции против Украины могут быть отменены в случае нормализации отношений между странами.