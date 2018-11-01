"Нас перепутали": в Украине высмеяли конфуз Кремля с санкционным списком

Евгений Валерьевич Карась и Евгений Васильевич Карась / Фейсбук Е.Карася

В опубликованный санкционный список России вместо лидера националистической организации С14 Евгения Васильевича Карася попал его тезка и однофамилец Евгений Валерьевич Карась, который является владельцем художественной галереи.

"Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали", – написал галерист в Facebook.

На курьез обратил внимание также Карась-лидер С14.

"В спике Ильенко, Коханивский, Аваков и... Евгений Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Владелец художественной галереи, а не лидер С14", – пишет он в Facebook.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении против Украины специальных экономических мер в ответ на санкции, введенные украинским государством против российского.