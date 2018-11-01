"Это только тизер": Климкин пояснил, почему РФ ввела санкции именно сейчас и что будет дальше

Климкин прокомментировал санкции Кремля / УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин связал введение Россией антиукраинских санкций с предстоящими выборами в Украине.

1 ноября российский премьер Дмитрий Медведев одобрил введение санкций против Украины. Меры введены против народного депутата, сына президента Украины Петра Порошенко — Алексея, командира Украинской добровольческой армии, нардепа, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и ряда других украинских физ- и юрлиц.

Читайте также"Накрылась поездка по "Золотому кольцу": реакция на санкционный список "Мордора""Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них", – прокомментировал действия Кремля Климкин у себя в Twitter.

По его словам, это "даже не первая серия, а только тизер".

Напомним, в антиукраинский санкционный список России попали крупнейшие компании Украины. Им грозят замораживание средств, а также запрет на вывод капитала.

При этом в опубликованный санкционный список России вместо лидера националистической организации С14 Евгения Васильевича Карася попал его тезка и однофамилец Евгений Валерьевич Карась, который является владельцем художественной галереи.