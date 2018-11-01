У Путина назвали условие отмены санкций России против Украины

1 ноября 2018, 13:42

Отмену санкций РФ в отношении Украины нельзя исключать, сообщил Песков.

Дмитрий Песков сообщил, что санкции РФ против Украины могут быть отменены, когда отношения между странами нормализируются
Санкции РФ против Украины могут быть отменены, когда отношения между странами нормализируются, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что санкции против Украины могут быть отменены в случае нормализации отношений между странами.

Отмену санкций России в отношении украинского государства нельзя исключать, приводит слова спикера ТАСС.

"Если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда мы все-таки начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях (при таких условиях могут быть отменены ограничительные меры — Ред.)", — сказал Песков.

  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
  • Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Президент Петр Порошенко не попал под ограничительные меры. Дмитрий Песков сказал, что власти РФ не включили украинского лидера в санкционный список, поскольку это "было бы запредельным шагом".

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Россия санкции Владимир Путин Дмитрий Песков
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