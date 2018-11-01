У Путина назвали условие отмены санкций России против Украины

Санкции РФ против Украины могут быть отменены, когда отношения между странами нормализируются, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что санкции против Украины могут быть отменены в случае нормализации отношений между странами.

Отмену санкций России в отношении украинского государства нельзя исключать, приводит слова спикера ТАСС.

"Если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда мы все-таки начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях (при таких условиях могут быть отменены ограничительные меры — Ред.)", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Президент Петр Порошенко не попал под ограничительные меры. Дмитрий Песков сказал, что власти РФ не включили украинского лидера в санкционный список, поскольку это "было бы запредельным шагом".