У Путина назвали условие отмены санкций России против Украины
1 ноября 2018, 13:42
Отмену санкций РФ в отношении Украины нельзя исключать, сообщил Песков.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что санкции против Украины могут быть отменены в случае нормализации отношений между странами.
Отмену санкций России в отношении украинского государства нельзя исключать, приводит слова спикера ТАСС.
"Если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда мы все-таки начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях (при таких условиях могут быть отменены ограничительные меры — Ред.)", — сказал Песков.
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Россия ввела санкции против 322 граждан Украины Скриншот с government.ru
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний.