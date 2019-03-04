Порошенко объяснился за пятилитровую бутыль воды

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко объяснил, почему на Совете регионального развития в Одесской области возле него стояла пятилитровая бутыль воды.

По словам главы государства, из воды в зале были только марок "София Киевская" и "Моршинская", а он пьет "Куяльник".

Глава государства поручил своим помощникам найти "Куяльник", и после долгих поисков те купили воду, однако только в пятилитровой емкости.

Ранее пользователи высмеяли фото, на котором рядом с Петром Порошенко была запечатлена пятилитровая бутыль воды.

В Сети предположили, что у президента "похмелье".