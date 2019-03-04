В штабе Зеленского прокомментировали "зашквар" Порошенко с шапкой

Владимир Зеленский / пресс-служба Владимира Зеленского

Политический консультант фаворита президентской предвыборной кампании Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал шутки, которые отпускали в сети по поводу фразы кандидата "зуб даю".

"Чувство юмора у Зеленского хорошее. Наверное, лучше сказать "зуб даю", чем "шапку сниму". Притом не только сказать, но еще и снять", - цитирует Разумкова LB.

Консультант также отметил, что Зеленский не хочет быть Петром Порошенко или Юлией Тимошенко.

Читайте также"Он просто озверел": Порошенко хлопнул девушку по лицу"Он ими никогда не будет, потому что Владимир Зеленский зарабатывает себе сам, а двум другим кандидатам платим мы с вами, даже вы если их не поддерживаете, вы продолжаете спонсировать их кампанию. В первую очередь, Петра Алексеевича", - подчеркнул Разумков.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко в ходе визита в Запорожскую область по непонятным причинам сорвал шапку с головы девушки, находящейся в толпе людей. Позже, во время другой встречи с избирателями, он схватил мужчину за нос.