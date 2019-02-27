"Комар носа не подточит": Порошенко решил всех успокоить

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко прокомментировал решение Конституционного суда (КС) отменить статью Уголовного кодекса о наказании чиновников за незаконное обогащение.

Порошенко заявил о намерении внести в парламент законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение после того, как КС обнародует принятое накануне решение, передает Интерфакс-Украина.

"Я хочу всех успокоить и сказать, что как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, я немедленно дам поручение, с учетом заключения Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную Раду (я определю его как неотложный) законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение", - сказал он.

Порошенко заверил, что новая редакция статьи будет "выписана так, что и комар носа не подточит".

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Во вторник, 26 февраля, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса, запрещающую незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.

В УК статью внесли в 2015 году в связи с требованиями ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом. В конце 2017 года 59 народных депутатов во главе с парламентарием от Народного фронта Павлом Пинзеником решили обратиться в суд с требованием признать статью неконституционной.

В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье. Обвинения уже предъявили бывшему и.о. главы Госфискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и экс-чиновнику ГПУ Дмитрию Сусу.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.