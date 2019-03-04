В Киеве 8 Марта серьезно потеплеет — синоптики

В Киеве 8 Марта днем ожидается до +15 градусов / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что во вторник, 5 марта, в Киеве днем максимальная температура составит +9 градусов, а 8 числа — в Международный женский день — +15.

В столице во вторник днем будет дождь, а 8 Марта — переменная облачность, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 5 марта ночью температура составит +2…+4, а днем — +7…+9. Ночная температура 6 числа прогнозируется 0…+2, а дневная — +6…+8.

Уже 7 марта ночью ожидается снижение ночной температуры до -1…-3 градусов, а днем повысится до +9…+11. 8 Марта ночью температура ночью может составить +4…+6 градусов, а днем — +13…+15.

В Киеве 8 Марта днем ожидается до +15 градусов / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Владимир Деркач говорил, что в Украине весна ожидается достаточно затяжной, в марте будет борьба между зимней погодой и весенней, правда, с 8 числа ожидается короткое существенное потепление.