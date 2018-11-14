Вятрович рассказал, что будет с 8 Марта в Украине в 2019 году

Будет ли выходным 8 Марта-2019 в Украине

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на "Главреде" ответил на вопрос читателей, останется ли Международный женский день выходным в 2019 году – или к тому времени окончательно отменят 8 Марта в Украине.

По его словам, пока что этот праздник остается выходным. И не от института национальной памяти зависит его судьба, хотя представители данного учреждения лоббируют отмену выходного на 8 Марта.

"Мы и дальше будем добиваться его отмены, но решение будут принимать народные депутаты", – пояснил Вятрович.

Ранее Вятрович уже рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

"Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", – считает Вятрович.

Напомним, жителям Украины праздники в декабре-2018 подарили в целом 11 выходных. Январь-2019 в Украине также традиционно начнется с выходного. Новогодние выходные-2019 стартуют еще 30 декабря (это воскресенье), который перед этим украинцы отработают в субботу, 29 декабря.