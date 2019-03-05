Адекватный ответ РФ: в Украине предложили создать "оружие возмездия"

Ракетные испытания в Украине / mil.gov.ua

Ракеты малой и средней дальности в Украине могут стать "оружием возмездия", в случае агрессии РФ.

Военный эксперт Олег Стариков напомнил, что Россия уже нарушила ракетный договор ДРСМД, поэтому Украине необходима ракета малой дальности.

"В случае, если у какой-то горячей головы в Кремле что-то возникнет, у Украины будет возможность адекватно ответить. Это оружие сдерживания и нападения", - объяснил в эфире NewsOne.

По словам Старикова, в Украине фактически не осталось ракет малой и средней дальности

"Мы можем через заводы изготовить ракету малой дальности. У нас есть мощности, у нас есть научно-технический потенциал, есть ресурсы закупить технологические линии. Нужно только принять военно-политическое решение - какую ракету будем строить и какой дальности", - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Украина создала собственную противокорабельную ракету.