Украина создала собственную противокорабельную ракету

Ракета Х-35 / The National Interest

Украина активно развивает военную промышленность с 2013 года с целью дополнить помощь Вашингтона оборудованием отечественного производства и стать игроком на экспортных рынках. Одно из их самых амбициозных начинаний - противокорабельные крылатые ракеты, которые дают четкое представление о прогрессе и текущих проблемах ВПК Украины.

Как пишет Марк Эпископос, научный сотрудник Центра национальных интересов для американского издания The National Interest, проект "Нептун", анонсированный в 2013 году конструкторским бюро "Луч", должен был предоставить Украине средство против российской морской мощи в Азовском море.

Читайте также"Слон против Руслана": Россия создает аналог украинского Ан-124 – СМИРакета "Нептун" имееет 150-килограммовую боеголовку с высокой взрывной фрагментацией (HE-FRAG) и может быть развернута на воздушных, морских и сухопутных платформах. Ракета может похвастаться максимальной эффективной дальностью полета чуть менее 300 километров и предназначена для уничтожения судов водоизмещением до 5 тысяч тонн.

"Нептун" является слегка модернизированным вариантом противокорабельной крылатой ракеты российского производства Х-35, представленной в 2003 году. Х-35 отличается более коротким корпусом и диапазоном действия, сохраняя при этом основные принципы дизайна "Нептуна". Украинская ракета также оснащена новой инерциальной системой активного радиолокационного наведения.

Украина активно участвовала в производстве Х-35, поэтому неудивительно, что в стране используют имеющуюся у них базу знаний, а не тратят деньги на НИОКР и совершенно новый дизайн. Это, однако, не означает, что проект "Нептун" не обошелся без неудач.

Во-первых, военный бюджет Украины составляет всего $3,1 млрд и дефицит средств восполняют за счет иностранной военной помощи. Во-вторых, Украина по-прежнему борется с разногласиями в цепочках поставок и производства, вызванными дипломатическим разрывом с Россией. Нужно принимать во внимание тот факт, что Х-35 и ее предшественники были созданы еще в советские времена, а Украина сейчас должна самостоятельно инвестировать в новые разработки.

Тем не менее, Украина продвинулась с реализацией проекта "Нептун". В 2018 году был выполнен первый успешный полет "Нептуна". Во время испытаний были проверены эффективность полета ракеты и работа всех систем. По мнению украинского военного экперта Сергея Згурца, "Нептун" будет развернута в течение ближайших 3 лет.

Ранее российские эксперты предупредили, что планы России по разработке новой крылатой ракеты морского базирования "Калибр-М" с максимальной дальностью полёта более 4,5 тысяч км, являются ошибкой. Ракета слишком большая, чтобы поместиться на многих российских военных кораблях.