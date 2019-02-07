Украина создала собственную противокорабельную ракету

7 февраля 2019, 06:01

Ракета "Нептун" предназначена для уничтожения судов водоизмещением до 5 тысяч тонн.

Ракета Х-35
Ракета Х-35 / The National Interest

Украина активно развивает военную промышленность с 2013 года с целью дополнить помощь Вашингтона оборудованием отечественного производства и стать игроком на экспортных рынках. Одно из их самых амбициозных начинаний - противокорабельные крылатые ракеты, которые дают четкое представление о прогрессе и текущих проблемах ВПК Украины.

Как пишет Марк Эпископос, научный сотрудник Центра национальных интересов для американского издания The National Interest, проект "Нептун", анонсированный в 2013 году конструкторским бюро "Луч", должен был предоставить Украине средство против российской морской мощи в Азовском море.

Читайте также"Слон против Руслана": Россия создает аналог украинского Ан-124 – СМИРакета "Нептун" имееет 150-килограммовую боеголовку с высокой взрывной фрагментацией (HE-FRAG) и может быть развернута на воздушных, морских и сухопутных платформах. Ракета может похвастаться максимальной эффективной дальностью полета чуть менее 300 километров и предназначена для уничтожения судов водоизмещением до 5 тысяч тонн.

"Нептун" является слегка модернизированным вариантом противокорабельной крылатой ракеты российского производства Х-35, представленной в 2003 году. Х-35 отличается более коротким корпусом и диапазоном действия, сохраняя при этом основные принципы дизайна "Нептуна". Украинская ракета также оснащена новой инерциальной системой активного радиолокационного наведения.

Украина активно участвовала в производстве Х-35, поэтому неудивительно, что в стране используют имеющуюся у них базу знаний, а не тратят деньги на НИОКР и совершенно новый дизайн. Это, однако, не означает, что проект "Нептун" не обошелся без неудач.

Во-первых, военный бюджет Украины составляет всего $3,1 млрд и дефицит средств восполняют за счет иностранной военной помощи. Во-вторых, Украина по-прежнему борется с разногласиями в цепочках поставок и производства, вызванными дипломатическим разрывом с Россией. Нужно принимать во внимание тот факт, что Х-35 и ее предшественники были созданы еще в советские времена, а Украина сейчас должна самостоятельно инвестировать в новые разработки.

Тем не менее, Украина продвинулась с реализацией проекта "Нептун". В 2018 году был выполнен первый успешный полет "Нептуна". Во время испытаний были проверены эффективность полета ракеты и работа всех систем. По мнению украинского военного экперта Сергея Згурца, "Нептун" будет развернута в течение ближайших 3 лет.

Ранее российские эксперты предупредили, что планы России по разработке новой крылатой ракеты морского базирования "Калибр-М" с максимальной дальностью полёта более 4,5 тысяч км, являются ошибкой. Ракета слишком большая, чтобы поместиться на многих российских военных кораблях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
оружие ракета испытания корабли
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:15
Немецкие СМИ: Зеленский обладает харизмой и предлагает простые решения сложных проблем
06:56
Мир может ожидать новый Карибский кризис - аналитики
06:34
Что стоит за укреплением гривны мнение
06:01
Украина создала собственную противокорабельную ракету
05:32
"Как сексуально стоит "верхушка" на ваших Карпатах": Кумейко показал необычное голое фото
05:21
Гройсман поблагодарил украинцев за терпимость к "убитым" дорогам
05:07
Диетолог назвала главное правило здорового питания
04:33
Эксперт рассказал о предложении для Порошенко по транзиту газа Видео
04:01
Изящество и голые тела: в Сеть выложили подборку красивейших эротических фото Фото
03:30
Украинский хакер украл миллиард рублей из российских банков и получил 13 лет колонии
03:11
Укрзализныця собралась сократить число проводников Видео
02:05
"Аппетитная и соблазнительная": Анна Седокова похвасталась ножками в чулках
01:17
"Показать и подарить": лучшие секс-подарки на День святого Валентина
00:28
Эксперт объяснил, почему Северный поток-2 уже не остановить и что будет дальше
06 февраля, среда
23:56
На похоронах Децла разгорелся скандал
23:39
Главу ПЦУ попросили взять под опеку часовню бывшей УПЦ МП в Антарктиде
23:04
Нафтогаз заказал настенный календарь за миллион
22:37
Ракицкий прокомментировал исключение его из сборной Украины
22:10
В Турции обрушилась 8-этажка: названо число жертв Видео
21:40
"Ходячий секс": Ани Лорак похвасталась, как работает возле станка, опубликовано видео Видео
21:36
Криптовалюту Дурова Gram оценили в десятки миллиардов долларов
21:05
Тренер посоветовала, как справиться с зависимостью от еды Видео
20:59
Интерпол отказал Украине в объявлении Януковича в розыск
20:35
"Нашли повешенной": в Харькове погибла студентка-иностранка
20:31
В Раде одобрили закон о недопуске наблюдателей из РФ на выборы
20:10
"Очень заразная": Леся Никитюк показала детское фото Видео
19:46
Аваков пригрозил Нацдружинам
18:57
Крупнейшее СМИ Франции опубликовало карту с "российским" Крымом
18:35
В Украине курс доллара рухнул ниже психологической отметки Видео
18:05
"Почти 40": стали известны новые официальные кандидаты в президенты Украины Видео
18:01
ЕСПЧ принял беспрецедентное решение по иску Украины к России из-за аннексии Крыма
17:59
Российский оппозиционер связал имя Путина со смертью Децла
17:30
"Cоздана спецгруппа": Янукович рассказал о "подготовке покушения" на кума Путина Видео
17:17
В Украине похитили переданную правительством США военную технику на миллионы гривен
17:01
Убрали ставленника Гройсмана: в Кабмине произошли кадровые ротации Видео
16:35
"Героин в луке": на Черниговщине задержан белорус из международного наркосиндиката
16:33
В Запорожье осквернили и подожгли храм бывшей УПЦ МП
16:16
В России отчитались о серьезном росте торговли с Украиной
16:11
Вакарчук пожевал сопли и сдался без боя Порошенко - политолог
16:05
Дерзкий грабеж: в Днепре у мужчины выхватили сумку с внушительной суммой
16:02
Янукович объяснил, как получил "спортивную травму" Видео
15:34
Украинские больницы остались без лекарств из-за отстранения Супрун
15:32
"Все ответят за это": на церемонии прощания с Децлом произошел неприятный инцидент
15:20
"Кинули как лоха", шансы Порошенко и как живется в РФ: главное с пресс-конференции Януковича Видео
15:17
В Госпогранслужбе рассказали о темпах реализации проекта обустройства границы
14:52
"Днище прошлось по асфальту": В Киеве на ходу развалился автобус - опубликованы фото, видео
14:48
Меня кинули как лоха - Янукович
14:44
"Главный столб пропаганды": журналист объяснил, почему Путин скрывает личную жизнь Видео
14:32
Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую область Видео
14:27
В Кабмине рассказали, когда украинцам начнут платить субсидии деньгами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться