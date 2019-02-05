В США прокомментировали планы РФ по созданию новых видов ракет

Флаги РФ и США / Reuters

Разработка РФ новых вооружений не способствует сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил представитель Пентагона Джонни Майкл, передает РИА Новости.

"Разработка новых не соответствующих договору систем не способствует (его сохранению), если они действительно хотят сохранить договор", - приводит агентство слова Майкла.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о зеркальных действиях Москвы в ответ на приостановку США своего участия в Договоре о РСМД.

По словам Путина, Россия начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Ранее США подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.