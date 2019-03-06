"Авто без живого места, жертвы": под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех машин

Недалеко от столицы кровавая авария случилась во вторник, машины раскидало на сотни метров друг от друга.
Недалеко от города Боярка (находится под Киевом), во вторник, 5 марта, легковой автомобиль АвтоВАЗа — Lada — вылетел на полосу встречного движения, врезался в Honda Civic и задел Ford Transit.
ДТП произошло около 16:00, на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир авто Lada, пишет Информатор со ссылкой на слова участников смертельной аварии.
По его данным, машина ехала в сторону Боярки, после столкновения на ней "буквально не осталось живого места". Авто-участники аварии после аварии раскидало на 200 метров друг от друга.
"…Внезапно авто вылетело на встречную полосу, врезалось в Honda и задело Ford. От удара Civic вылетел на обочину по направлению к Киеву, а ВАЗ оказался на обочине с противоположной стороны… Водитель Lada выпал из автомобиля…", — отметило издание.
Напомним, 28 февраля в Киеве на Броварском проспекте лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ЗАЗ Vida и машина скорой помощи Peugeot Boxer, погибли три человека, а еще четыре — пострадали.