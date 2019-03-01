"В легковушке никто не выжил": в Киеве столкнулись авто ЗАЗ и скорая

В Киеве не разминулись скорая и легковушка, есть жертвы / kiev.informator.ua

В четверг, 28 февраля, в Киеве на Броварском проспекте лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ЗАЗ Vida и машина скорой помощи Peugeot Boxer, погибли три человека, а еще четыре — пострадали.

Смертельное ДТП произошло около 23:30 при выезде на мост Метро, погибли все люди, ехавшие в легковушке — водитель и две женщины, сообщает Информатор со ссылкой на сведения правоохранителей.

Издание добавило, что авария случилась на участке дороги, где идут ремонтные работы, и из-за них сужается проезжая часть. В ДТП пострадали водитель скорой, фельдшер, врач и пациент.

По предварительным данным, скорая везла пациента в сторону правого берега, а ЗАЗ двигался в противоположном направлении, но автомобили не разминулись. Водитель скорой утверждает, что ЗАЗ выскочил на встречку.

Напомним, 22 февраля в центре Киева загруженная кирпичом фура протаранила легковой автомобиль Toyota, снесла дорожный знак и ситилайт, скатилась по лестнице в арку, а потом — перевернулась.