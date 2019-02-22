"Фура без тормозов": в Киеве на Крещатике произошло серьезное ДТП, опубликованы фото

В центре Киева фура с кирпичом устроила серьезное ДТП / kiev.informator.ua

В центре Киева в пятницу, 22 февраля, загруженная кирпичом фура протаранила легковой автомобиль Toyota, снесла дорожный знак и ситилайт, скатилась по лестнице в арку, а потом — перевернулась.

Авария произошла около 06:20, грузовик Renault Magnum с ул. Лютеранской скатился на ул. Крещатик, обошлось без жертв и пострадавших, пишет Информатор.

По предварительным данным, до ДТП оба водителя спали в фуре на Лютеранской, а проснулись, когда машина мчала вниз, они пытались тормозить, но тормоза не сработали.

После аварии кабина авто перевернулась, водители сами смогли выбраться и отделались незначительными травмами. ДТП могло произойти из-за того, что у фуры сорвало гидравлику.

Напомним, 7 февраля в Киеве на Южном мосту произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Потом чиновник травмировал патрульную, оформлявшую аварию.