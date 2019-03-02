"Очень крупное ДТП": под Москвой в аварии пострадали украинцы

Под Москвой произошло ДТП, пострадали украинцы / Telegram-канал Mash

В столице Российской Федерации Москве произошло очень крупное ДТП — грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, в котором ехали украинцы, возможно, вахтовики.

ДТП произошло в поселке Курилово (Новая Москва), пострадали восемь человек, сообщил Telegram-канал Mash и показал фотографии с места происшествия.

В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что в результате аварии под Москвой пострадали четверо граждан нашей страны, они госпитализированы.

"…угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульское сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи", — отметили в ведомстве.

Под Москвой произошло ДТП, пострадали украинцы / Telegram-канал Mash

Напомним, 1 марта в городе Тур Лодзинского воеводства Польши на дороге во время движения у грузовика отвались колесо и влетело в лобовое стекло автобуса, в котором, по предварительным данным, ехали украинцы. Автобус съехал в кювет, водитель умер на месте происшествия, а два пассажира — пострадали.