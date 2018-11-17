В России поезд столкнулся с автобусом, есть жертвы

Смертельная авария произошла в Саратовской области.
В субботу, 17 ноября, в Озинском районе Саратовской области Российской Федерации на железнодорожном переезде поезд столкнулся с маршрутным автобусом, погибли четыре человека, а три — попали в клинику.
Авария произошла около 11:00 по Москве (10 часов по Киеву), в автобусе находились семеро пассажиров и водитель, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.
"…Автобус, следовавший по маршруту Саратов — Уральск, выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом. В автобусе находились семь человек и водитель. Четыре человека от полученных травм скончались на месте…", — отметили в ведомстве.
Напомним, в начале октября в Калининском районе Тверской области России столкнулись пассажирский автобус и маршрутное такси, погибли 13 человек, еще четыре — получили травмы.