В России поезд столкнулся с автобусом, есть жертвы

В России в ДТП погибли четыре человека / bk55.ru

В субботу, 17 ноября, в Озинском районе Саратовской области Российской Федерации на железнодорожном переезде поезд столкнулся с маршрутным автобусом, погибли четыре человека, а три — попали в клинику.

Авария произошла около 11:00 по Москве (10 часов по Киеву), в автобусе находились семеро пассажиров и водитель, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.

"…Автобус, следовавший по маршруту Саратов — Уральск, выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом. В автобусе находились семь человек и водитель. Четыре человека от полученных травм скончались на месте…", — отметили в ведомстве.

Напомним, в начале октября в Калининском районе Тверской области России столкнулись пассажирский автобус и маршрутное такси, погибли 13 человек, еще четыре — получили травмы.