В России столкнулись автобус и маршрутка, погибли 13 человек: опубликовано видео с места трагедии

В Тверской области РФ не разминулись автобус и маршрутка, много жертв / Скриншот видео с youtube.com

В Калининском районе Тверской области Российской Федерации столкнулись пассажирский автобус и маршрутное такси, погибли 13 человека.

В результате аварии еще четыре человека получили травмы, пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства чрезвычайных ситуаций.

По сведениям главного управления министерства внутренних дел по Тверской области, трагедия произошла в районе деревни Некрасово, не разминулись автобус ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод) и маршрутка Ford.

Напомним, 15 сентября в Волосовском районе Ленинградской области РФ на Таллинском шоссе лоб в лоб столкнулись грузовик и микроавтобус на украинской регистрации, погибли четыре человека.