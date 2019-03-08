Жуткое ДТП под Киевом: легковушка слетела в кювет, погибли пятеро

В ДТП на Киевщине погибли пятеро

В селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли пятеро, еще один получил травмы.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло в ночь на 8 марта.

"8 марта в 2.48 часа в с.Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех машин.