Стали известны подробности жуткого ДТП под Киевом с пятью погибшими

8 марта 2019, 10:55

В результате аварии погибли молодые люди, среди них 16-летняя девушка.

  • ДТП под Киевом kv.npu.gov.ua
  • ДТП под Киевом kv.npu.gov.ua
  • ДТП под Киевом kyivobl.dsns.gov.ua
  • ДТП под Киевом kyivobl.dsns.gov.ua

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 молодых людей, среди них 16-летняя девушка.

Как рассказали в областной полиции, житель села Новоселки, управляя автомобилем ВАЗ 21124 допустил выезд на обочину, где произошло столкновение с деревом.

В тот момент в машине находилось пять пассажиров, среди них две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена в больницу, где за ее жизнь борются медики.

В результате ДТП 27-летний водитель и четверо пассажиров, молодые ребята в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка, от полученных трав погибли на месте аварии. Все они были жителями сел Новоселки и Яблоновка, Макаровского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех машин.

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погибшие ДТП Киевская область
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