Холодницкий отстранил прокурора САП из-за коррупции в оборонке

Холодницкий намерен наказать коррупционеров / УНИАН

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил об отстранении от занимаемой должности старшего прокурора САП по делу о коррупционных схемах и контрабанде в оборонной сфере.

Как сообщает Укринформ, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны он подчеркнул, что в резонансном деле никто не должен рассчитывать на поблажки.

"Я не дам на спуск эти материалы. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал Холодницкий.

Как ранее сообщалось, команда журналистов Bihus.Info опубликовала завершающую часть масштабного расследования о коррупции в сфере обороны с доказательствами причастности к преступным схемам сотрудников правоохранительных органов. К хищениям в оборонке имеют непосредственное отношение СБУ, ГПУ и НАБУ.