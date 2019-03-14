В Киеве убили сотрудника администрации Порошенко по работе со СМИ

Александр Бухтатый / detector.media

В Киеве прохожие обнаружили труп мужчины, погибший оказался сотрудником Администрации президента по работе со СМИ.

Как сообщает Еspreso.tv, погибший - Александр Бухтатый, 1973 года рождения.

Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.

Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили утром в четверг, 14 марта, около 07.00 в Шевченковском районе - на улице Багговутовской возле недостроенной церкви. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал президента Петра Порошенко поддержать Декларацию в защиту свободы слова, которую он как кандидат на пост главы государства еще не подписал.

"Национальный союз журналистов Украины обращается к кандидату в президенты Украины Петру Порошенко с предложением встретиться с журналистами и обсудить угрозы свободе слова, состояние физической безопасности работников медиа, факты давления на журналистов. Во время встречи предлагаем осознанно подписать Декларацию в защиту свободы слова", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.