Журналисты потребовали от Порошенко подписать Декларацию о свободе слова

Президент Украины Петр Порошенко

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал президента Петра Порошенко поддержать Декларацию в защиту свободы слова, которую он как кандидат на пост главы государства еще не подписал.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"Национальный союз журналистов Украины обращается к кандидату в президенты Украины Петру Порошенко с предложением встретиться с журналистами и обсудить угрозы свободе слова, состояние физической безопасности работников медиа, факты давления на журналистов. Во время встречи предлагаем осознанно подписать Декларацию в защиту свободы слова", - написал Томиленко.

Документ уже подписали 12 кандидатов в президенты Украины.

Декларация была разработана НСЖУ совместно с Международной федерацией журналистов, "которая объединяет 600 тыс. журналистов из почти 140 стран мира".

"Поддерживая положения документа, политики берут на себя публичные обязательства гарантировать свободу слова и защиту прав журналистов", - отметил Томиленко.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.