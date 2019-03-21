В МИД обвинили президента Чехии в "трансляции российской пропаганды"

Милош Земан / Reuters

Президент Чехии Милош Земан так и не понял, что в Украине уже пятый год продолжается не гражданская война, а российская агрессия на Востоке Украины, где почти ежедневно гибнут украинские патриоты и среди них много русскоязычных, которые не только защищают государство, но и Европу и ее ценности.

Таким образом пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко прокомментировала заявление Земана о необходимости изменения украинской Конституции.

"Такие заявления чешского президента выглядят как трансляция нарративов российской пропаганды", – сказала она в комментарии Обозревателю.

Зеленко напомнила, что реформа децентрализации признана ЕС как одна из успешных в Украине.

По ее словам, официальная позиция чешского правительства, в отличие от действий президента Земана, является дружественной к Украине. Зеленко напомнила о визите министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека в этом году в Мариуполь.

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"Правительство Чехии последовательно поддерживает нас в борьбе с агрессором. Вы знаете также, что в начале этого года Петршичек посетил Мариуполь. Кроме того, Чехия очень активно выступает за продление санкций против России. Мы и дальше будем продолжать наше взаимодействие для противодействия российской агрессии", – подчеркнула она.

Отметим, что ранее Земан посоветовал руководству Украины провести децентрализацию власти в государстве. "Все сводится к необходимости изменения украинской Конституции, конкретно — децентрализации власти", — заявил он. Он также добавил, что войну в Украине могут остановить Минские договоренности, которых "никто не соблюдает".

Напомним, ранее экс-президент Чехии назвал Украину "крупнейшей проблемой" в мире.