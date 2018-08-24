В Чехии президента страны обозвали "пророссийским троллем"

Земан считается пророссийски настроенным политиком / Reuters

Президент Чехии Милош Земан на открытии сельскохозяйственной фабрики во время своей речи вместо аплодисментов получил неприятие публики.

На открытии ярмарки Земана встретили люди, которые держали плакаты с надписями "Плоды нашей страны? Земан засеял только злость и страх за наших детей!". И кричали "Стыд, позор, пророссийский тролль", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные издания.

Кроме этого, демонстранты освистали и других политиков, которые считаются пророссийскими.

Читайте такжеУкраина попросила Чехию заменить слово "славянский" на братской могиле в ЗборовеНа днях в Чехии отмечали 50-летие оккупации российскими войсками, и все торжественные мероприятия публично проигнорировал президент Земан, который постоянно выражает привязанность к России.

Церемония чествования памяти жертв вторжения войск под советским руководством в Чехословакию в 1968 году, переросла в протест против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Напомним, чешская Компартия, которая пользуется расположением Земана, обвинила в инициации и проведении вторжения СССР в Чехию в 1968 году... Украину.