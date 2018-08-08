Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"

Эдуард Дубрава

Чешский парламентарий-сенатор Ярослав Доубрава, известный своим скандальным вояжем в аннексированный РФ Крым, назвал Украину «черной дырой» и заявил о том, что отказываться совершать визиты в страну, до тех пор, пока в ней не сменятся власти.

Соответствующее сообщение было опубликовано порталом Parlamentni Listy. Доубрава отметил, что «украинский олигархат» постоянно борется за финансовые потоки, и все средства, выделяемые Украине в качестве финансовой помощи, «проваливаются в черную дыру».

«На Украине высокий уровень нищеты населения. Олигархи, доминирующие в мафии, –– это реалии Украины. И, к сожалению, это касается и нас, так как многие украинцы едут сюда, чтобы зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью», –– подытожил политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство Чехии сделало значимое заявление по полуострову Крым.