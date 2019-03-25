Граница на замке: в Украину не пропустили двух российских актеров

Пограничники / NewsRoom

24 марта украинские пограничники не пропустили в страну двух российских актеров – за незаконное посещение аннексированного Крыма.

Соответствующее сообщение опубликовала Госпогранслужба. Первого российского актера обнаружили в аэропорту "Борисполь", когда он прибыл рейсом из Минска. Второй российский актер прилетел в Украину через аэропорт Одессы и планировал принять участие в съемках сериала.

"За нарушение закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" гражданам России отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", − говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Владимир Селезнев и Ольга Филиппова / коллаж УП

По данным источников "УП", в страну пограничники не пустили Владимира Селезнева и Ольгу Филиппову.

Напомним, ранее Минкульт Украины добавил в "черный" список звезду российского юмористического телешоу Comedy Woman.