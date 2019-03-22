Черный список Минкульта пополнился звездой Comedy Woman

Екатерина Варнава / Instagram актрисы

Известная российская комедийная актриса/телеведущая, звезде юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава была добавлена в черный список Министерства культуры Украины.

Актриса оказалась в версии списка деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности от 21 марта 2019 под номером 23, опубликованном на сайте Минкульта.

К слову, Варнаве в 2017-м запретили въезд на пять лет в Украину - из-за выступлений в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее Минкульт добавил в черный список двух заметных деятелей итальянской культуры - певца Путина Аль Бано и актера Микеле Плачидо.

легендарный "комиссар Каттани" - актер Микеле. Плачидо.

