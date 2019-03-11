Минкульт добавил в черный список звезду 80-х и итальянского певца Путина

Аль Бано (Альбано Карризи) / Italy4.me

Чиновники украинского Минкульта внесло популярного в 1980-х певца Аль Бано (Альбано Карризи), звезды итало-диско, в черный список лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности страны.

Об этом говорится в соответствующем документе ведомства. Согласно обнародованным данным, с 6 марта 2019-го 75-летний Аль Бано, известный своими комплиментарными высказываниями в адрес Владимира Путина и оправданием российской аннексии Крыма и войны на Донбассе, считается угрозай для украинской безопасности.

По данным итальянских журналистов, певец еще в 2014-м заявлял, что "Путин прав" насчет аннексии Крыма и войны на Донбассе, поскольку "они были и являются частью России".

Напомним, ранее в "черный список" Минкульта попали российский поэт-песенник Илья Резник, актер/режиссер Владимир Меньшов, а также легендарный "комиссар Каттани" - актер Микеле. Плачидо.