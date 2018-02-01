В "черный список" Минкульта попал российский поэт-песенник Резник и актер Меньшов

Российский поэт-песенник Илья Резник и актер Владимир Меньшов внесены в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в приказе Министерства культуры №86 от 30 января, обнародованном на сайте министерства.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович", — говорится в документе.

79-летний Илья Резник - один из самых популярных поэтов-песенников в России. Его песни исполняют Алла Пугачева ("Без меня", "Старинные часы"), София Ротару ("Не ревнуй", "Где ты, любовь"), Наташа Королева ("Маленькая страна"). В 2013 году Илья Резник стал народным артистом Украины по указу экс-президента Виктора Януковича. Резник попал в базу сайта "Миротворец" за поездку в аннексированный Крым и "отрицание российской агрессии".

Актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр и сценарист Владимир Меньшов является лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезам не верит". Меньшов открыто поддерживал аннексию Крыма Россией.