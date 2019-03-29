Массовые обыски в Крыму: оккупанты арестовали десятки активистов

29 марта 2019, 07:25

В Крыму подконтрольный оккупантам суд избрал меры пресечения задержанным крымскотатарским активистам.

В Крыму оккупанты арестовали десятки задержанных крымскотатарских активистов
В Крыму оккупанты арестовали 23-х задержанных крымскотатарских активистов / delate.info

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Симферополе подконтрольный оккупанта "Киевский районный суд" избрал меры пресечения всем 23-м крымскотатарским активистам, задержанным по делу Хизб ут-Тахрир после обысков, проведенных в среду, 27 марта.

"Райсуд" 27-28 марта провел заседания в закрытом режиме и решил арестовать активистов до 15 мая, говорится на странице Крымский процесс в Facebook.

По его данным, большинству задержанным оккупанты выдвинули обвинение в нарушении 1 части статьи 205.5 российского уголовного кодекса — организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (Хизб ут-Тахрир).

Еще нескольких активистов обвинили в нарушении 2 части статьи 205.5 — участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической.

Оккупанты решили арестовать Шабана Умерова, Рустема Сейтхалилова, Ризу Изетова, Фарида Базарова, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртаза, Алима Каримова, Тофика Абдулгазиева, Биляла Адилова, Меджита Абдурахманова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтабдиева, Яшара Муединова, Изета Абдулаева, Асана Яникова, Энвера Аметова, Руслана Сулейманова, Акима Бекирова, Эрфана Османа, Сервета Газиева, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова. 

Бекирова, Умерова, Изетова, Базарова и Сулейманова обвинили по части 1 статьи 205.5 УК РФ. Многие из арестованных — активисты правозащитного движения Крымская солидарность.

Напомним, 27 марта в Крыму силовики провели массовые обыски и задержали 20 крымскотатарских активистов. В четверг в российском Ростове-на-Дону были задержаны еще трое активистов — Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Владлен Абдулкадыров, их доставили в Симферополь.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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