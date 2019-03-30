"К бою готовы": В Сети опубликовали яркие фото тренировки бойцов ВСУ в зоне ООС

Бойцы 93-й Отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" провели тренировку в зоне ООС на Донбассе.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы бригады. По их словам, они совершенствовали свои боевые навыки по тактической медицины и ведению боя в БМП.

"Пусть ваш день будет так же ярким, как и эти фотографии. Все будет Украина", - подписали фото представители пресс-службы бригады.

Напомним, ранее известный фотограф Сергей Лойко опубликовал мощные снимки бойцов ВСУ на передовой в зоне ООС. Позднее Сети показали, как выглядят последствия войны на Донбассе из космоса.