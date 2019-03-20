В шрамах и ранах: В Сети показали, как выглядят последствия войны на Донбассе из космоса (видео)

Вот так выглядит иссеченный войной Донбасс/ Скриншот из видео

Известный украинский фотограф Эльдар Сарахман опубликовал интересную подборку спутниковых фотографий искалеченных войной районов Донбасса (последствия боев, разрыва боеприпасов).

Видеоролик со снимками он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

"Собрал десятки снапшотов из обновленных Google карт 2019: ВОПы, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения. В местах серьезных боевых столкновений в 2014-м ямы и воронки от артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах они видны до сих пор. Уже не говоря о самых горячих местах нынешних боев", — написал Сарахман.

Напомним, ранее известный фотограф Сергей Лойко опубликовал мощные снимки бойцов ВСУ на передовой в зоне ООС.