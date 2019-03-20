В шрамах и ранах: В Сети показали, как выглядят последствия войны на Донбассе из космоса (видео)

Снимки собрал известный фотограф Эльдар Сарахман.
Известный украинский фотограф Эльдар Сарахман опубликовал интересную подборку спутниковых фотографий искалеченных войной районов Донбасса (последствия боев, разрыва боеприпасов).
Видеоролик со снимками он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
"Собрал десятки снапшотов из обновленных Google карт 2019: ВОПы, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения. В местах серьезных боевых столкновений в 2014-м ямы и воронки от артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах они видны до сих пор. Уже не говоря о самых горячих местах нынешних боев", — написал Сарахман.
Напомним, ранее известный фотограф Сергей Лойко опубликовал мощные снимки бойцов ВСУ на передовой в зоне ООС.