"Сразу за окопом - враг и смерть": Лойко опубликовал мощные фото бойцов ВСУ на передовой

Известный журналист, фотограф и писатель Сергей Лойко опубликовал часть снимков бойцов ВСУ в зоне ООС на передовой − из серии "Новые Киборги", представил новую серию снимков.

"В окопе. На передовой. Сейчас. Из серии "Новые Киборги. […] Они сами так смотрят. Такой вгляд только на передовой бывает. Сразу за бруствером окопа (за спиной у солдата) враг и смерть ", − написал он.

написал книгу "Аэропорт". События в его романе происходят в течение последних пяти дней боев за Донецкий аэропорт. сделанных "Аэропорт" и "Рейс".

Напомним, Сергей Лойко хорошо известен как автор серии снимков "киборгов" (защитников Донецкого аэропорта) и романа "Аэропорт", описывающем боевые столкновения ДАП.