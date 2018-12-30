Писатель показал, как сейчас выглядит донецкий аэропорт: опубликованы фото

Писатель опубликовал свежие фото донецкого аэропорта / Подробности

Военный журналист, писатель, фотограф, автор романа о защите донецкого аэропорта — "Аэропорт" — Сергей Лойко, показал, как сейчас выглядит разрушенный в результате боев объект.

Литератор на своей странице в Facebook опубликовал фото нового терминала ДАПа (официальное название — Международный аэропорт Донецк им. Сергея Прокофьева).

"Аэропорт... Сейчас, четыре года спустя. Новый терминал", — подписал один из снимков автор.

Разрушенный новый терминал донецкий аэропорт / facebook.com/sergei.loiko

Писатель опубликовал свежие фото донецкого аэропорта / Скриншот с facebook.com/sergei.loiko

Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по январь 2015-го. В январе боевики подорвали новый терминал ДАПа, позже здание рухнуло, после чего украинские воины покинули аэропорт. В результате боев погибли десятки "киборгов".