"Киборги" покинули аэропорт Донецка, потерял стратегическое значение - Генштаб

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что защитники донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") не смогли в дальнейшем осуществлять его оборону и отошли на 1,5 км.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет Еспресо.TV.

"Военные ВСУ не могли в дальнейшем осуществлять оборону аэропорта и были вынуждены отойти на 1,5 км от полосы", - отметил Муженко.

По его словам, в настоящее время в результате постоянных обстрелов аэропорт потерял свое стратегическое значение. При этом он уточнил, что кроме здания объекта, разрушена также взлетная полоса.

"Благодаря слаженным действиям украинских военных, удалось стабилизировать обстановку на Донецком направлении в районе населенных пунктов Еленовка, а также Пески, Авдеевка", - рассказал начальник Генштаба.

В то же время он добавил, что им удалось занять выгодные позиции, которые дают возможность полностью контролировать ситуацию на территории донецкого аэропорта.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в аэропорту Донецка контролировали пожарную часть, диспетчерскую башню и взлетно-посадочную полосу.