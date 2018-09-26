"Ротация под обстрелом": писатель показал неопубликованные фото из Донецкого аэропорта
26 сентября 2018, 04:27
Автор романа "Аэропорт" поделился снимками "киборгов".
Военный журналист, писатель, фотограф, автор романа о защите Донецкого аэропорта — "Аэропорт" — Сергей Лойко выложил в Сеть неопубликованные фотографии из объекта.
Снимки литератор опубликовал в Facebook, на них запечатлены украинские воины-защитники ДАПа, которых за стойкость прозвали "киборгами".
В частности, автор показал фото, на которых запечатлены доставка воинам воды и ротация под обстрелом.
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта Скриншот с facebook.com/sergei.loiko
В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта Скриншот с facebook.com/sergei.loiko
Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по январь 2015-го. В январе боевики подорвали новый терминал ДАПа, позже здание рухнуло, после чего украинские воины покинули аэропорт. В результате боев погибли десятки "киборгов".
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