"Ротация под обстрелом": писатель показал неопубликованные фото из Донецкого аэропорта

В Сети появились неопубликованные фото из Донецкого аэропорта / facebook.com/sergei.loiko

Военный журналист, писатель, фотограф, автор романа о защите Донецкого аэропорта — "Аэропорт" — Сергей Лойко выложил в Сеть неопубликованные фотографии из объекта.

Снимки литератор опубликовал в Facebook, на них запечатлены украинские воины-защитники ДАПа, которых за стойкость прозвали "киборгами".

В частности, автор показал фото, на которых запечатлены доставка воинам воды и ротация под обстрелом.

Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по январь 2015-го. В январе боевики подорвали новый терминал ДАПа, позже здание рухнуло, после чего украинские воины покинули аэропорт. В результате боев погибли десятки "киборгов".