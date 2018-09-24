"Обезьяны весь металл попилили": опубликованы последние фото Донецкого аэропорта

В сети обнародовали последние свежие снимки разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева.

"Мы вернемся", – подписал фото пользователь Андрей Шор на своей странице в Facebook.

Его призыв поддержали и пользователи в комментариях. "Обязательно", "И отстроим", "И будет аэропорт имени Киборгов", "Похоже, что обезьяны весь металл попилили" – пишут люди.

Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. За свой стоицизм защитники аэропорта получили позывные "Киборги". Об их подвиге снят одноименный художественный фильм.

Решение о выводе украинских бойцов с территории аэропорта командование приняло 21 января 2015 года, после того, как в результате подрыва терминала 18-21 января того года 58 "киборгов" погибли, а сам объект был полностью разрушен и, соответственно, больше не пригоден для обороны.

Ранее бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе. Провокационные действия российско-оккупационных войск не заставили ждать ответа.