Точный выстрел: бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе

Бойцы ВСУ с ПТРК "Стугна" / фото: http://5.ua

На Донбассе украинские военные уничтожили бронетехнику боевиков.

"Провокационные действия российско-оккупационных войск, не заставили ждать ответа. На результат можно смотреть вечно, наши воины непревзойденные", - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как пишет "Сегодня", на видео показана "работа" украинского противотанкового реактивного комплекса "Стугна".

Напомним, ранее было опубликовано видео уничтожения ВСУ вражеской техники на Донбассе.