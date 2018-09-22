Точный выстрел: бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе

Провокационные действия российско-оккупационных войск, не заставили ждать ответа.
На Донбассе украинские военные уничтожили бронетехнику боевиков.
"Провокационные действия российско-оккупационных войск, не заставили ждать ответа. На результат можно смотреть вечно, наши воины непревзойденные", - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
Как пишет "Сегодня", на видео показана "работа" украинского противотанкового реактивного комплекса "Стугна".
Напомним, ранее было опубликовано видео уничтожения ВСУ вражеской техники на Донбассе.