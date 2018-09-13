"Хороший фейерверк". В Сеть "залили" видео уничтожения ВСУ вражеской техники на Донбассе

Бойцы ВСУ / УНИАН

Боевики устроили очередную провокацию в зоне военного конфликта на Донбассе, но понесли потери в результате ответного удара бойцов ВСУ.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его информации, на одном из участков боевых действий террористы выкатили грузовой автомобиль с установленной на ней зенитной установкой "ЗУ-23". Отвечая на провокацию, украинские военные метким попаданием уничтожили всю вражескую технику.

"Был растревожен рой воинов ОС. В сторону КамАЗа вылетело одно жало. Хороший фейерверк получился на позициях оккупантов", — подытожил Штефан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили "вражеское гнездо".