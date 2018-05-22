Украинские бойцы поделились подробностями взятия в плен боевиков: видео

Бойцы батальона "Донбасс-Украина" рассказали подробности операции под поселком Гольмовский, где захватили в плен трех боевиков.

"К вражеской позиции военные приблизились под вечер, подошли вплотную без единого выстрела, боевиков застали врасплох. Те между собой разговаривали и выпивали. Военный, будто командир, сделал террористам замечание за пьянство на посту и вывел на улицу и только тогда признался, что он — украинский военнослужащий", — говорится в сюжете ТСН.

По словам бойца "Донбасса", вид у боевиков был глуповатый. После того, как их начали выводить из блиндажа, один из них начал что-то делать с незаряженным оружием, из-за чего был уничтожен. Им оказался уроженец РФ, который ранее служил в "Беркуте", а затем пошел воевать в ряды боевиков.

По словам украинских военнослужащих, задержанные не имели документов, поскольку они были изъяты пророссийским командованием. Боевики являются бывшими жителями Енакиево и Горловки.

Как ранее сообщалось, на Донбассе российские войска прикрываются мирными жителями, сместив акцент на обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов временно оккупированных городов и поселков.