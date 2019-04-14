"Ганьба": на Ровенщине священника УПЦ МП вытолкали из церкви

Священнослужителя выгнали из церкви на пророссийскую позицию / Фото: скриншот из видео

В селе Копытов Корецкого района Ровенской области священника УПЦ МП с 20-летним стажем выгнали из церкви, поскольку он категорически выступил против перехода общины в ПЦУ.

"Я защищаю УПЦ. Я прослужил 21 год. Этих людей крестил, хоронил их родственников и близких. Венчал … И сейчас — видите?" – цитирует Игоря Власюка интернет-издание UA:Ровно.

В схватке сошлись жители села с различными религиозными предпочтениями. Одни поддерживали Власюка, другие требовали перехода храма в ПЦУ.

"Ганьба", - с такими криками из церкви выгнали священника вместе с его сторонниками.

Власюк заявил, что украинская власть законами провоцирует войну на востоке страны и религиозную вражду в селах. Он также заверил, что молится за военных и за власть, но поддерживает УПЦ.

Читайте такжеСтало известно, сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУЖители села уверяют, что пытались договориться с Власюком по-хорошему, и предложили служить в церкви по очереди с другим священником, однако он отказался. Люди настаивали на желании слушать службу на украинском языке. Голосование общины за переход из Московского патриархата произошло еще в феврале, и до сих пор храм был опечатан.

14 апреля селяне принесли документ, который позволяет им открыть церковь, пригласили священника их другого села и провели службу на украинском языке. Поэтому люди выгнали Власюка, препятствовавшего их инициативе.

Разборки завершились телесными повреждениями. На место прибыла полиция и скорая помощь, одну женщину госпитализировали, а изгнанному священнику оказали помощь на месте.

Напомним, в Черкасской области разгорелся скандал вокруг одного из храмов Московского патриархата.