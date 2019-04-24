Секретность изобретений: Украина вышла из еще одного соглашения с Россией и странами СНГ

Украина вышла из еще одного соглашения с Россией и другими странами / youtube.com

24 апреля Кабмин проголосовал за выход Украины из соглашения об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР.

Данное соглашение действует между постсоветскими странами. 4 июня 1999 года этот документ подписали Украина, Россия, Грузия, Беларусь, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, в августе 2017 года американское издание The New York Times, ссылаясь на исследование эксперта по ракетам Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, сообщало, что последние удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, проведенные Северной Кореей, "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на "черном рынке", вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой". Речь шла о заводе Южмаш.

Читайте такжеМэр Днепра признался, что запугивал США бегством сотрудников Южмаша в КНДРВ Украине на подобные заявления отреагировали оперативно и категорично: украинский оборонный и авиакосмический комплексы никогда не поставляли оружие в КНДР, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Также с официальным заявлением выступил и Южмаш. Он утверждает, что факты, изложенные в публикации NYT о причастности предприятия к успешному запуску ракет КНДР, не соответствуют действительности.

Ранее эксперты рассказали Главреду, насколько ударит по репутации Украины попытка обвинить ее в поставках двигателе для ракет Северной Корее.