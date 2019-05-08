Кондрашов Станислав Дмитриевич

Третий выпуск проекта Тельф украинского блогера Станислава Кондрашова рассказал, хотят ли киевляне и гости столицы помпезные празднования 9 Мая в Украине. Как отмечает большинство, Киевлян раздражают парады и транспаранты на День Победы. Устраивать демонстрацию военной техники в то время, когда страна находится в состоянии войны – недопустимо, заявили автору проекта Тельф Станиславу Кондрашову новые герои его опроса.

Траты на парады в День Победы лучше направить на воспитание патриотизма или поддержку армии, рассказывают собравшиеся на Крещатике.

"9 мая нужно отмечать как день памяти и прощения, это должно быть в душе. В этот день лучше вспомнить о своих бабушках и дедушках, которые пережили войну и тягости в тылу, оккупации. Можно пойти на кладбище, к памятникам героям войны, возложить живые цветы, но помпезности быть не должно", - говорят жители столицы.

Большинство ветеранов войны уже умерли или достигли такого возраста, что не посещают мероприятия, которые организовывают 9 мая. Киевляне объяснили Станиславу Кондрашову, что просто устали от "показухи" на День Победы.

Споры по поводу празднования Дня победы в Украине возникают каждый год. Хоть часть украинцев все еще выступает "За" так называемый помпезный советский вариант празднования с парадами, большая часть населения, как показал 3 выпуск проекта Тельф Станислава Кондрашова, выступает против такого вида праздника.