Станислав Кондрашов узнал мнение киевлян про День победы реклама

8 мая 2019, 16:40

Блогер узнал, хотят ли киевляне парад на 9-е Мая.

Кондрашов Станислав Дмитриевич
Кондрашов Станислав Дмитриевич

Третий выпуск проекта Тельф украинского блогера Станислава Кондрашова рассказал, хотят ли киевляне и гости столицы помпезные празднования 9 Мая в Украине. Как отмечает большинство, Киевлян раздражают парады и транспаранты на День Победы. Устраивать демонстрацию военной техники в то время, когда страна находится в состоянии войны – недопустимо, заявили автору проекта Тельф Станиславу Кондрашову новые герои его опроса.

Траты на парады в День Победы лучше направить на воспитание патриотизма или поддержку армии, рассказывают собравшиеся на Крещатике.

"9 мая нужно отмечать как день памяти и прощения, это должно быть в душе. В этот день лучше вспомнить о своих бабушках и дедушках, которые пережили войну и тягости в тылу, оккупации. Можно пойти на кладбище, к памятникам героям войны, возложить живые цветы, но помпезности быть не должно", - говорят жители столицы. 

Большинство ветеранов войны уже умерли или достигли такого возраста, что не посещают мероприятия, которые организовывают 9 мая. Киевляне объяснили Станиславу Кондрашову, что просто устали от "показухи" на День Победы. 

Споры по поводу празднования Дня победы в Украине возникают каждый год. Хоть часть украинцев все еще выступает "За" так называемый помпезный советский вариант празднования с парадами, большая часть населения, как показал 3 выпуск проекта Тельф Станислава Кондрашова, выступает против такого вида праздника.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
День победы 9 мая Станислав Кондрашов telf ag
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:49
Суд в Москве вынес приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину
16:40
Станислав Кондрашов узнал мнение киевлян про День победы реклама
16:24
Зеленский обозначил болевую точку России — экс-советник Путина Видео
16:22
Политолог объяснил, для чего Порошенко вставляет Зеленскому палки в колеса
16:12
Эксперт предложил Украине "обломать" российскую агрессию ядерными минами на границе
15:49
Черная полоса: в России произошло четвертое за сутки ЧП с самолетом Суперджет
15:24
Вакарчук решил баллотироваться в Верховную Раду - СМИ
15:00
"Уничтоженные боевики, БМП и огневое сооружение": в разведке сообщили, как на Донбассе наказали врага за провокации Видео
14:58
Свершилось: Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына Фото Видео
14:43
"Сын Геракла": очень крупный младенец озадачил медиков
14:29
Аякс - Тоттенхэм: анонс ответного полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
14:20
"Государство в смартфоне": Зеленский назвал цель его команды
14:17
Очередное ЧП в Шереметьево: самолет "Суперджет" не смог взлететь
14:14
Евгений Крылатов умер: все, что известно о смерти, интересные факты из биографии композитора Видео досье
13:45
Назначен глава налоговой службы Украины: в Кабмине назвали его задание Видео
13:36
Кремль дерзко ответил Киеву на ультиматум по поводу российских паспортов в "Л/ДНР"
13:17
"Машина в хлам": скандальный украинский певец разбился в ДТП в Лос-Анджелесе
13:12
Скончался известный автор музыки к песням Лесной олень, Крылатые качели и Прекрасное далёко Видео
13:12
Украина объявила незаконными российские паспорта жителей "ЛДНР"
12:40
"Покури и успокойся!": российская телеведущая вляпалась в скандал с катастрофой в "Шереметьево"
12:19
Ученые пояснили, чем полезны яйца
11:57
Евровидение-2019: почему украинцев отговаривают ехать в Израиль
11:51
Две причины, почему Зеленскому ни в коем случае нельзя распускать Раду мнение
11:46
Заморозки и грозы: синоптик рассказала, кому больше всего повезло с погодой на 9 Мая
11:30
На Одесчине ранили нардепа: СМИ назвали имя пострадавшего и стрелка
11:25
"У вас собственные рабы?": Светлана Лобода разозлила сеть видео девушки у своих ног Видео
11:17
Восьмой правнук: Елизавета II впервые прокомментировала рождение сына Меган Маркл
10:49
Наводнение на Прикарпатье: что затопило на данный момент
10:40
Политтехнолог сказал, устроит ли Путин ядерную войну
10:28
На Алтае лавина убила группу студентов: список погибших
10:25
Инициатива Ляшко 9 мая носит проукраинский характер - эксперт актуально
10:19
"Все же были волосы!": Потап показал редкие архивные фото
10:13
Зеленский обречен превратиться в Порошенко образца 2014 года мнение
10:06
Политолог объяснил, почему отставка Йованович - это плюс для Украины
09:55
"Проблемы со здоровьем": СМИ сообщили об "исчезновении" Лукашенко
09:54
Настя Каменских случайно засветила на видео голую попу: пикантное видео Видео
09:32
Коломойский назвал "подходящей" кандидатуру Авакова на должность премьер-министра
09:20
Выборы-2019: Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко Видео
09:15
"Нужно серьезно готовиться": бывший советник президента РФ оценил возможность встречи Зеленского и Путина
08:50
Советник Зеленского назвал пессимистический сценарий насчет инаугурации
08:34
Трагедия в Шереметьево: что хотят скрыть в Кремле мнение
08:23
Синоптики предупредили о погодных неприятностях в ряде областей Украины
08:03
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца Фото
07:55
Коломойский сказал, есть ли компромат на Зеленского Видео
07:38
"Двойное дно": известный астролог назвал главную опасность инаугурации Зеленского
07:30
Трагедия в Шереметьево: обнародованы переговоры командира самолета SSJ-100 с диспетчером
07:15
Мадам Амбасадор едет домой: почему США отозвали посла в Украине раньше срока
06:53
Почему Зеленский совершит большую ошибку, оставив Луценко генпрокурором мнение
06:33
Астролог раскрыл, являются ли Потап и Настя Каменских парой
06:04
"Когда пися съела купальник": Глюкоза шокировала сеть эротичной позой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться