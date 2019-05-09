Социолог рассказал об отношении украинцев к 9 Мая

День Победы – социолог рассказал об отношении украинцев к празднику / ЕРА / UPG

День Победы, который отмечается 9 мая, продолжает оставаться одним из любимых праздников украинцев. Вот только отношение к нему в регионах Украины существенно разнится.

Как рассказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в эфире программы Громадського, в 2013 году 40% опрошенных называли День победы самым любимым или уважаемым праздником.

"Сейчас это 35%, то есть этот день продолжает оставаться одним из самых уважаемых", – констатировал социолог.

Читайте такжеКогда Троица 2019 в УкраинеПо важности для украинцев 9 Мая заняло четвертое место после Пасхи и Рождества (за них отдали голоса более 80% украинцев), Нового года (75%) и 8 Марта (43%). При этом четвертую строчку День победы разделил с религиозным праздником Троицы.

Больше всего День победы чтят люди старше 60 лет (45%). А вот среди людей до 39 лет уровень его поддержки – лишь 28%.

В западных областях День победы как один из самых уважаемых или любимых праздников определяют 11% граждан, в центре этот показатель вырастает уже до 36%, на юге – 49%, а на востоке – 55%. Такую разницу в отношении к празднику эксперт объяснил историческими условиями.

"В центре, на юге и востоке гораздо больше людей, которые сами или их родственники участвовали в войне и праздновали много лет День победы", – отметил Паниотто.

Напомним, в Днепре участников Марша мира облили краской. От бутылки с краской "пострадали" полицейские, медики и активисты Нацдружин.